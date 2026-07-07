Jaú - O trecho da rodovia SP-225 na altura do quilômetro 180, no sentido Jaú-Araraquara, no Contorno Rodoviário de Jaú (47 quilômetros de Bauru), onde ocorreu um megaengavetamento envolvendo dez veículos que deixou seis pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (16), uma delas com lesões moderadas, segue interditado sete horas após o grave acidente. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ainda não há previsão para a liberação da via.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a sequência de colisões foi registrada por volta das 15h15, próximo ao acesso ao Jardim São José, em um trecho em obras, e envolveu quatro carretas (carregadas com laranja, GLP, etanol e piche), três SUVs (Tiggo, Blazer e Jeep Renagade), uma picape Saveiro e dois automóveis (Toyota Corolla e Nivus).

De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor de uma das carretas contou que foi surpreendido pelo trânsito parado em decorrência de obra no pavimento e, para evitar a colisão, realizou uma manobra em direção ao canteiro central, mas não conseguiu frear, ocasionando o engavetamento.