Uma motorista de aplicativo reagiu a um assalto praticado por três criminosos e conseguiu esfaquear um deles e ainda furou o pneu do próprio carro na tentativa de dificultar a fuga do grupo. O fato aconteceu na madrugada desta sexta-feira (17), em Bauru. A atitude foi corajosa, mas contraria as orientações das polícias Militar e Civil, que recomendam às vítimas não reagirem a assaltos para preservar a própria vida.

Segundo o boletim de ocorrência, a trabalhadora, de 37 anos, realizava uma corrida solicitada pelo aplicativo com três passageiros em um Volkswagen Polo prata, modelo 2025, de Agudos (a 13 quilômetros de Bauru) até Bauru. Nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Geisel, o trio anunciou o assalto mediante ameaça e rendeu a motorista. No entanto, a mulher conseguiu se desvencilhar dos criminosos, pegou uma faca e esfaqueou um deles. A reação assustou o trio, que fugiu. Antes de deixarem o local, porém, ela ainda conseguiu perfurar um dos pneus do próprio veículo com a faca.

Ainda de acordo com o registro policial, a Polícia Militar de Bauru foi acionada, realizou buscas e localizou o carro abandonado, com as portas abertas, nas imediações de uma estrada de terra marginal à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, na região do Fortunato Rocha Lima. Havia manchas de sangue no veículo, mas os suspeitos não foram localizados. Em seguida, o automóvel foi guinchado e devolvido à proprietária.