16 de julho de 2026
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CONTORNO RODOVIÁRIO

Engavetamento com 10 veículos deixa feridos em Jaú; VÍDEO

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laura Reis
Além de equipes de resgate da concessionária que administra o trecho, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária atuam na ocorrência e o congestionamento no local já ultrapassa dois quilômetros
Além de equipes de resgate da concessionária que administra o trecho, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária atuam na ocorrência e o congestionamento no local já ultrapassa dois quilômetros

Jaú - Um engavetamento envolvendo dez veículos, ocorrido na tarde desta quinta-feira (16), na rodovia SP-225, na altura do quilômetro 180, no Contorno Rodoviário de Jaú (47 quilômetros de Bauru), deixou quatro pessoas feridas - uma delas em estado moderado -, um cenário de destruição e a via completamente bloqueada no sentido Jaú-Araraquara. 

O grave acidente ocorreu próximo ao acesso ao Jardim São José, em um trecho em obras. De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o engavetamento envolveu quatro carretas (carregadas com laranja, GLP, etanol e piche), três SUVs, uma picape Saveiro e dois automóveis (um Toyota Corolla e um Nivus).

Após a sequência de colisões, houve o derramamento de laranjas na rodovia. Além de equipes de resgate da concessionária que administra o trecho, Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar Rodoviária atuam na ocorrência e o congestionamento no local já ultrapassa dois quilômetros. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Laura Reis
Laura Reis

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