Após denúncia anônima, a Polícia Militar (PM) localizou, na tarde desta quarta-feira (15), um Jeep Compass furtado em 2019, em Campinas, que estava guardado em um estabelecimento na região central de Bauru. O veículo foi apreendido e encaminhado a um pátio na região.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), um empresário apresentou-se como proprietário do SUV e contou que havia comprado o mesmo de uma pessoa e revendido.

O comprador, após algum tempo de uso, descobriu que o Jeep Compass era furtado durante uma tentativa de negociação e o empresário acabou pegando o veículo de volta.