15 de julho de 2026
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NA REGIÃO CENTRAL

Veículo furtado é apreendido pela PM em estabelecimento em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
O veículo foi apreendido e encaminhado a um pátio na região
O veículo foi apreendido e encaminhado a um pátio na região

Após denúncia anônima, a Polícia Militar (PM) localizou, na tarde desta quarta-feira (15), um Jeep Compass furtado em 2019, em Campinas, que estava guardado em um estabelecimento na região central de Bauru. O veículo foi apreendido e encaminhado a um pátio na região.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), um empresário apresentou-se como proprietário do SUV e contou que havia comprado o mesmo de uma pessoa e revendido.

O comprador, após algum tempo de uso, descobriu que o Jeep Compass era furtado durante uma tentativa de negociação e o empresário acabou pegando o veículo de volta.

Ele declarou à polícia que, por orientação do seu advogado, não conduzia mais o SUV e pagava mensalidade para que o Jeep ficasse estacionado no estabelecimento durante a tramitação do processo judicial. O caso foi registrado como localização e apreensão de veículo.

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