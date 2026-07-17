Um funcionário da concessionária Eixo SP, que trabalhava na obra no Contorno Rodoviário da Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), ficou ferido ao cair após se assustar com o impacto do acidente que provocou o megaengavetamento envolvendo dez veículos e deixou dez pessoas feridas, na tarde desta quinta-feira (16).

De acordo com a Eixo SP, ele foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, liberado. Até o fim da manhã desta sexta-feira (17), as quatro vítimas do acidente encaminhadas à Santa Casa de Jaú permaneciam em observação e aguardavam o resultado de exames, entre elas a pessoa que sofreu lesões moderadas.