Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (17), após furtar uma peça de picanha de um supermercado de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru). O ladrão foi visto deixando o estabelecimento comercial com o item, e o gerente acionou a Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo a GCM, os guardas designados para a ocorrência localizaram o indivíduo que correspondia à descrição fornecida. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir e se esconder em uma área de vegetação. Durante a abordagem, os guardas localizaram a peça de picanha escondida no interior de uma blusa. Questionado, o indivíduo confessou o furto aos agentes de segurança.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde teve a prisão em flagrante ratificada e permaneceu à disposição da Justiça.