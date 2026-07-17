17 de julho de 2026
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EM BOTUCATU

Homem é preso em flagrante após furtar picanha de supermercado

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ele foi detido pelos guardas civis municipais da cidade em via pública
Ele foi detido pelos guardas civis municipais da cidade em via pública

Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (17), após furtar uma peça de picanha de um supermercado de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru). O ladrão foi visto deixando o estabelecimento comercial com o item, e o gerente acionou a Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo a GCM, os guardas designados para a ocorrência localizaram o indivíduo que correspondia à descrição fornecida. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir e se esconder em uma área de vegetação. Durante a abordagem, os guardas localizaram a peça de picanha escondida no interior de uma blusa. Questionado, o indivíduo confessou o furto aos agentes de segurança.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde teve a prisão em flagrante ratificada e permaneceu à disposição da Justiça.

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