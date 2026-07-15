A quarta-feira (15) foi de indignação para a proprietária de um escritório de advocacia localizado em uma galeria da quadra 3 da rua Virgílio Malta, no Centro de Bauru. O imóvel foi alvo da ação de criminosos, que invadiram o local durante a madrugada, provocaram danos em diversos ambientes e deixaram um rastro de destruição. Além dos prejuízos materiais, a advogada relatou ao JCNET o impacto emocional causado pelo crime e fez um desabafo: "Não aguento mais!".

Segundo ela, os ladrões usaram um extintor para destruir a porta de vidro da entrada. Ela contabilizou o furto de um computador de mesa, uma impressora, um micro-ondas, uma cafeteira e um frigobar. “Estamos cansados destes furtos frequentes aqui no Centro de Bauru. Até quando isso vai?”, reclamou.

Recentemente, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo garantiu que reforçará, por meio da Polícia Militar de Bauru, o patrulhamento ostensivo na região central da cidade com o objetivo de reduzir os recentes índices de furtos contra comerciantes. A informação foi enviada ao JCNET após a publicação da notícia recente sobre os protestos realizados por lojistas e trabalhadores, que exibiram placas com as mensagens “Luto” e “Estamos sendo roubados”. A SSP informou também que acompanha de forma permanente os indicadores criminais para direcionar o efetivo às regiões com maior necessidade operacional e mantém ações contínuas de policiamento ostensivo e investigação na região central de Bauru.