Os admiradores de veículos clássicos terão a oportunidade de conferir de perto modelos que marcaram época durante o Encontro do Clube Bauru 147, que acontece neste domingo (19), a partir das 9h, no Sambódromo de Bauru. Organizado pelo Clube Bauru 147, o evento reunirá proprietários e colecionadores de Fiat 147, além de veículos derivados e outros automóveis antigos, em um ambiente voltado ao lazer, à confraternização e à preservação da história do automobilismo nacional.

Além da exposição dos veículos, a programação inclui bate-papo entre os participantes, troca de experiências e histórias sobre restauração e conservação dos automóveis. A organização destaca que o encontro foi pensado para receber toda a família, proporcionando um ambiente descontraído para pessoas de todas as idades. Neste ano, o evento Comemora os 50 anos da Fiat no Brasil, celebrando um dos modelos mais emblemáticos da indústria automobilística nacional. Lançado na década de 1970, o Fiat 147 foi o primeiro veículo produzido pela montadora no país e tornou-se um ícone entre colecionadores.

Os participantes são convidados a levar seu próprio kit churrasco para aproveitar a confraternização ao longo da manhã, fortalecendo o espírito de amizade que caracteriza os encontros promovidos pelo clube. A entrada é gratuita, e o público poderá conhecer de perto modelos históricos, conversar com os proprietários e compartilhar a paixão pelo antigomobilismo.