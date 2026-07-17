A Ecovita está com inscrições abertas para o curso gratuito Construção Civil. A iniciativa, que faz parte do projeto Capacita, busca ampliar o acesso à qualificação profissional e contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde a construtora atua, oferecendo formação para pessoas interessadas em ingressar ou ampliar seus conhecimentos no setor.

Com 30 vagas disponíveis, o curso terá início no dia 4 de agosto, com aulas no período noturno, das 19h às 22h, na Escola Estadual Ada Cariani Avalone, na avenida Dr. Marcos de Paula Raphael, nº 20, no Núcleo Mary Dota. A carga horária total será de 45 horas. Durante a capacitação, os participantes terão contato com conteúdos como introdução à construção civil e planejamento de obras, fundação, estrutura e alvenaria, instalação de portas, janelas e pisos, impermeabilização, revestimentos e pintura, instalações hidráulicas e elétricas, construção de muros de arrimo, muretas e escadas, além de conceitos de segurança do trabalho, comportamento profissional e responsabilidade ambiental.

O curso também prevê a realização de uma ação prática de impacto social, com melhorias em um espaço comunitário, reforçando o compromisso da Ecovita com a valorização dos territórios onde desenvolve seus empreendimentos. A iniciativa integra as ações de responsabilidade social previstas pela Ecovita dentro dos critérios do Selo Casa Azul Caixa, certificação da Caixa Econômica Federal que reconhece empreendimentos comprometidos com práticas sustentáveis e com o desenvolvimento social das comunidades. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20/7, por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/xgkAHvvZv1 . Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (14) 99824-9499.