O trecho da rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), na altura do quilômetro 180, no Contorno Rodoviário de Jaú (47 quilômetros de Bauru), onde ocorreu um megaengavetamento de dez veículos, já está liberado ao tráfego. O fato aconteceu no sentido Jaú-Araraquara, onde dez pessoas se feriram na tarde desta quinta-feira (16), uma delas com lesões moderadas.

De acordo com informações da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), os veículos foram removidos, e apenas a carreta DAF XF foi deslocada, com apoio de um guincho, para uma faixa de uma alça de acesso, com previsão de remoção nesta sexta-feira (17). Conforme divulgado pelo JC/JCNET, a sequência de colisões foi registrada por volta das 15h15, próximo ao acesso ao Jardim São José, em um trecho em obras, e envolveu quatro carretas (carregadas com laranja, GLP, etanol e piche), três SUVs (Tiggo, Blazer e Jeep Renegade), uma picape Saveiro e dois automóveis (Toyota Corolla e Nivus).

Segundo informações da Artesp, o condutor de uma das carretas relatou que foi surpreendido pelo trânsito parado em decorrência de obras no pavimento e, para evitar a colisão, realizou uma manobra em direção ao canteiro central. No entanto, não conseguiu frear, provocando o engavetamento. Equipes de resgate da concessionária Eixo SP, do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Rodoviária atuaram na ocorrência. A Polícia Científica realizou a perícia, e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.