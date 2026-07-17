Poucos dias depois de Bauru ter registrado o seu recorde de frio do ano, na última terça-feira (14), com 6,8 graus na madrugada, daqui em diante, as temperaturas ficarão um pouco mais elevadas, com mínimas entre 13 e 14 graus e máximas podendo chegar a 28 graus, tudo isso sem previsão de chuva e em pleno inverno, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

De acordo com o instituto, entre este sábado (18) e terça-feira (21), a cidade e municípios próximos terão influência de um sistema de alta pressão, com massa de ar mais seco e frio associada, que atua no Estado de São Paulo. A condição do tempo será estável, com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens, temperaturas amenas nos períodos da noite e em gradativa elevação durante a manhã e a tarde.