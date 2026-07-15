Equipes do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) tiraram de circulação das ruas de Bauru um homem que estava em liberdade e responde pelos crimes de estupro de vulnerável e roubo. Ele foi localizado na noite desta terça-feira (14) no Terminal Rodoviário de Bauru, na região central da cidade, local de grande movimento de pessoas. O homem estava foragido da Justiça e possuía mandado de prisão em aberto.

Ao localizarem o indivíduo, os policiais realizaram a busca pessoal, mas nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, consulta aos sistemas policiais confirmou sua identidade e a existência do mandado de prisão. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.