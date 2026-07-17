O Bauru Tênis Clube (BTC) comunica novamente à comunidade bauruense, em especial aos motoristas que transitam próximo à sua sede aos domingos, que haverá interdições pontuais nas imediações do clube na manhã deste domingo (19). A avenida José Vicente Aiello, por exemplo, terá interdição parcial em um trecho de aproximadamente 500 metros, entre a portaria do BTC e a rotatória da avenida Comendador José da Silva Martha. O trabalho será realizado pela Emdurb, por meio do Grupo de Operações de Trânsito (GOT). O evento já está com as inscrições esgotadas e reunirá quase 900 pessoas em percursos de 5 e 10 quilômetros.

Especificamente das 6h50 às 7h, por 10 minutos, haverá interdição total das duas faixas de rolamento nesse trecho de 500 metros da avenida José Vicente Aiello, para a largada da prova. Em seguida, o trânsito passará a operar no sistema "pare e siga", com interdição parcial de uma das faixas, até aproximadamente 9h30. Todo o percurso, que também contempla interdição de apenas meia faixa da avenida Comendador José da Silva Martha (entre a rotatória e o Shangri-lá, no sentido de descida dos veículos) e da rua Mário Ranieri (antiga estrada para Piratininga), foi planejado cuidadosamente para garantir o menor impacto possível no trânsito e na rotina da região.

O acesso de veículos ao Bauru Tênis Clube, bem como ao estacionamento, será realizado por pelo portão 3 para associados e pelo portão 1 para corredores não sócios, localizado cerca de 50 metros antes da portaria principal. “Contamos com a compreensão e a colaboração de todos para a realização deste evento inédito, que une esporte, saúde e a celebração dos 100 anos do Bauru Tênis Clube”, destacou o BTC, em nota.