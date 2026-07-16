Jaú - Nesta quinta-feira (16), profissionais de saúde foram agredidos enquanto trabalhavam no Pronto Atendimento do Hospital São Judas em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Dois homens foram detidos em flagrante por agentes da equipe de fiscalização e Polícia Militar (PM) e encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ). Pelo Facebook, o Sindicato da Saúde de Jaú e Região (Sindsaúde) repudiou as agressões.

As vítimas da agressão foram um enfermeiro e uma enfermeira. A motivação do ataque não foi revelada e segue sob investigação. Após o registro do boletim de ocorrência (BO), os suspeitos foram liberados. De acordo com o Sindsaúde, o caso gerou revolta entre profissionais do setor e reacendeu o debate sobre a violência enfrentada diariamente por aqueles que atuam na linha de frente do atendimento à população.

"É inaceitável que pessoas que estão nos hospitais e unidades de saúde para cuidar da população sejam vítimas de agressões. Os profissionais da saúde dedicam suas vidas ao atendimento dos pacientes e merecem respeito. Se existe insatisfação com o serviço público oferecido, os trabalhadores da saúde e da enfermagem não podem ser responsabilizados por problemas estruturais do sistema”, afirmou a presidente do órgão, Edna Alves.