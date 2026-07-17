17 de julho de 2026
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NA SP-294

Alça da rodovia Bauru-Marília será fechada para obra neste sábado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Eixo SP/Divulgação
Motoristas que seguem sentido Marília e precisam utilizar a saída do km 349 terão como alternativa fazer o retorno no viaduto do km 352, próximo ao posto Comandante
Motoristas que seguem sentido Marília e precisam utilizar a saída do km 349 terão como alternativa fazer o retorno no viaduto do km 352, próximo ao posto Comandante

A Eixo SP realiza neste sábado (18) serviços a para recuperação do pavimento em uma alça de saída da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, na altura do km 349, no dispositivo que faz a ligação da rodovia com o Distrito Industrial 3 e com a avenida Nações Norte, em Bauru.

As intervenções serão realizadas das 7h às 17h. Para a execução dos trabalhos, de acordo com a concessionária, será necessário o fechamento total da alça.

Motoristas que seguem sentido Marília e precisam utilizar a saída do km 349 terão como alternativa fazer o retorno no viaduto do km 352, próximo ao posto Comandante.

Em razão da presença de máquinas e de trabalhadores no local, a concessionária orienta os condutores a redobrarem a atenção ao se aproximarem do dispositivo.

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