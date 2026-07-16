Na tarde desta quinta-feira (16), o Bauru Basket oficializou mais uma contratação para a temporada 2026/27. Trata-se de um reforço de peso: Corderro Bennett, ala-armador norte-americano de 38 anos que chega à Cidade Sem Limites após conquistar o título do NBB Caixa pelo Sesi Franca.

Natural de Indiana, nos Estados Unidos, o atleta de 1,85m teve passagens pelo basquete europeu, com experiências na Alemanha e na Estônia, antes de desembarcar no Brasil em 2015. Por aqui, defendeu inicialmente o Pinheiros durante cinco temporadas. Depois, transferiu-se para o São Paulo, onde também ficou por um período de cinco anos.

Currículo vitorioso

Com a camisa tricolor, Bennett conquistou de maneira invicta a Basketball Champions League Americas (BCLA) de 2021/22, principal torneio do continente. Além disso, foi fundamental no título do Campeonato Paulista de 2021. Ainda pelo time do Morumbi, também alcançou dois vice-campeonatos do NBB Caixa, nas temporadas 2020/21 e 2022/23.