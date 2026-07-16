Na tarde desta quinta-feira (16), o Bauru Basket oficializou mais uma contratação para a temporada 2026/27. Trata-se de um reforço de peso: Corderro Bennett, ala-armador norte-americano de 38 anos que chega à Cidade Sem Limites após conquistar o título do NBB Caixa pelo Sesi Franca.
Natural de Indiana, nos Estados Unidos, o atleta de 1,85m teve passagens pelo basquete europeu, com experiências na Alemanha e na Estônia, antes de desembarcar no Brasil em 2015. Por aqui, defendeu inicialmente o Pinheiros durante cinco temporadas. Depois, transferiu-se para o São Paulo, onde também ficou por um período de cinco anos.
Currículo vitorioso
Com a camisa tricolor, Bennett conquistou de maneira invicta a Basketball Champions League Americas (BCLA) de 2021/22, principal torneio do continente. Além disso, foi fundamental no título do Campeonato Paulista de 2021. Ainda pelo time do Morumbi, também alcançou dois vice-campeonatos do NBB Caixa, nas temporadas 2020/21 e 2022/23.
Individualmente, o ala-armador foi eleito o melhor defensor do campeonato em duas edições consecutivas (2021/22 e 2022/23), sendo finalista da premiação em outras temporadas. Se a intensidade no perímetro e a excelente leitura para trocas e roubos de bola o consolidaram como um dos principais marcadores do país, a regularidade ofensiva também o coloca como um dos maiores estrangeiros da história recente da competição.
A última temporada é prova disso: Bennett teve papel importante na campanha do pentacampeonato consecutivo do Sesi Franca no NBB Caixa, com médias por jogo de 9,8 pontos, 2,3 rebotes e 2,3 assistências. Nas quartas de final, protagonizou um dos lances mais marcantes dos playoffs: um tapinha heroico, no estouro do cronômetro, para garantir a classificação sobre o Mogi no Jogo 5.
O reconhecimento por seu desempenho dentro das quadras também levou o novo gringo do Dragão a ser escolhido como capitão do Time Mundo no Jogo das Estrelas de 2025, realizado em Belo Horizonte (MG). E vale lembrar que o norte-americano faturou o Torneio de Enterradas na edição de 2017 do grande evento.
Próximos passos
Agora, Bennett chega ao Bauru Basket para agregar experiência, liderança, força e versatilidade ao elenco comandado pelo técnico Paulo Jaú. Após a confirmação de mais uma peça (Anthony Harris e Fermin Thygesen também foram anunciados), a diretoria dará sequência à revelação dos demais atletas nos próximos dias.
O primeiro desafio do Dragão na temporada 2026/2027 será a disputa do Campeonato Paulista, que começa no dia 5 de agosto, no ginásio Pedrocão, em clássico contra a equipe do Sesi Franca. Já a estreia em casa será no dia 8, contra o Pinheiros.