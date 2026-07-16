Lençóis Paulista - A Polícia Civil de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) identificou uma das vítimas do jovem de 23 anos preso na cidade, no último dia 8, por suspeita de liderar grupo criminoso que incentivava suicídios, mutilações, estupros e sacrifícios de animais por meio das redes sociais.

De acordo com a polícia, trata-se de uma adolescente de 14 anos, moradora de Parelheiros, bairro da periferia de São Paulo, que enfrenta problemas de depressão causada por bullying.

"Além das mutilações feitas em seu corpo, a adolescente vinha sendo ameaçada pelo autor para que ingerisse cacos de vidro", diz a corporação. "A ação policial impediu esse último ato".