A Prefeitura de Bauru, por meio das Secretarias de Esportes e Lazer (Semel), Cultura, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e Saúde, realiza o evento "Viva o Bosque" no Jardim Silvestre, neste sábado (18), das 9h às 12h. O evento será no Bosque do Silvestre, na avenida Francisco Silvestre, quarteirão 1, com entrada gratuita e aberta para toda a população.

O "Viva o Bosque" tem como objetivo incentivar a ocupação dos espaços públicos pela comunidade, promover momentos de convivência entre as famílias, estimular a prática do lazer ao ar livre e despertar a conscientização sobre a preservação ambiental por meio de atividades educativas, culturais e recreativas. A iniciativa também busca valorizar o Bosque do Silvestre como um importante espaço de contato com a natureza, bem-estar e qualidade de vida para a população.

Crianças, jovens e adultos poderão participar gratuitamente de diversas atrações preparadas para proporcionar diversão e aprendizado. A programação contará com brinquedos infláveis, exposição de maquetes e a apresentações teatrais com o artista Espadachim e a equipe dos Agentes do Bem, que levarão entretenimento e mensagens educativas ao público. A Cidade Mirim da Emdurb também estará presente no evento.