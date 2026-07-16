Jaú - Um engavetamento envolvendo oito veículos ocorrido na tarde desta quinta-feira (16), na rodovia SP-225, na altura do quilômetro 180, no Contorno Rodoviário de Jaú (47 quilômetros de Bauru), deixou mais de dez pessoas feridas e a via completamente bloqueada no sentido Jaú-Araraquara. Equipe do JCNET/Sampi segue para o local e a reportagem será atualizada com novas informações.

O grave acidente ocorreu próximo ao acesso ao Jardim São José, em um trecho em obras. De acordo com informações preliminares do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o engavetamento envolveu quatro carretas, uma caminhonete, uma van, uma picape e um SUV e ao menos dez pessoas sofreram ferimentos.

Também houve o derramamento de uma carga de laranjas na rodovia. Além de equipes de resgate da concessionária que administra o trecho, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária atuam na ocorrência e o congestionamento no local já ultrapassa dois quilômetros. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.