15 de julho de 2026
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13.º BAEP

Carro roubado em Diadema é recuperado pela PM em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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13.º Baep/Divulgação
As placas haviam sido clonadas e a identificação foi feita pela numeração do motor
As placas haviam sido clonadas e a identificação foi feita pela numeração do motor

Uma abordagem da Polícia Militar resultou na recuperação de um carro roubado em Diadema, na Grande São Paulo, que circulava com placas clonadas nesta terça-feira (14) pela avenida Comendador José da Silva Martha, em Bauru. A irregularidade foi confirmada após os policiais verificarem a numeração do motor do Jeep Renegade vermelho, o que permitiu identificar sua verdadeira procedência e constatar o registro de roubo.

Segundo o registro policial, a ocorrência foi registrada durante patrulhamento da equipe do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que recebeu informações repassadas pelo Detran-SP sobre a circulação de um veículo com placas clonadas na cidade. Diante disso, os policiais localizaram o carro e efetuaram a abordagem. Na vistoria inicial, não foram observadas irregularidades aparentes nas gravações do chassi. No entanto, durante inspeção minuciosa, os policiais constataram inconsistências nas etiquetas de identificação e na numeração do motor.

Ainda de acordo com a PM, com uma avaliação aprofundada, foi possível identificar o chassi original do veículo e confirmar o registro de roubo ocorrido em Diadema. No decorrer da ocorrência, um segundo indivíduo compareceu ao local e informou ter adquirido o Renegade de um terceiro, alegando que parte do valor ainda seria quitada após a regularização da documentação. Os dois envolvidos e o veículo foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Bauru. Após serem ouvidos, os indivíduos foram liberados para responder em liberdade. 

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