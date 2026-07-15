Uma abordagem da Polícia Militar resultou na recuperação de um carro roubado em Diadema, na Grande São Paulo, que circulava com placas clonadas nesta terça-feira (14) pela avenida Comendador José da Silva Martha, em Bauru. A irregularidade foi confirmada após os policiais verificarem a numeração do motor do Jeep Renegade vermelho, o que permitiu identificar sua verdadeira procedência e constatar o registro de roubo.

Segundo o registro policial, a ocorrência foi registrada durante patrulhamento da equipe do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que recebeu informações repassadas pelo Detran-SP sobre a circulação de um veículo com placas clonadas na cidade. Diante disso, os policiais localizaram o carro e efetuaram a abordagem. Na vistoria inicial, não foram observadas irregularidades aparentes nas gravações do chassi. No entanto, durante inspeção minuciosa, os policiais constataram inconsistências nas etiquetas de identificação e na numeração do motor.

Ainda de acordo com a PM, com uma avaliação aprofundada, foi possível identificar o chassi original do veículo e confirmar o registro de roubo ocorrido em Diadema. No decorrer da ocorrência, um segundo indivíduo compareceu ao local e informou ter adquirido o Renegade de um terceiro, alegando que parte do valor ainda seria quitada após a regularização da documentação. Os dois envolvidos e o veículo foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Bauru. Após serem ouvidos, os indivíduos foram liberados para responder em liberdade.