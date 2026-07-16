A Polícia Civil de Bariri (a 56 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante um homem de 31 anos suspeito de alterar a cena de uma morte registrada nesta quarta-feira (15). A reportagem apurou que um homem de 35 anos teria tirado a própria vida no interior de um veículo, na Estrada Queixada. O que chamou a atenção dos investigadores e motivou a prisão do suspeito foi o fato de ele ter alterado a cena antes da realização da perícia técnica pela Polícia Científica.

De acordo com as investigações, o homem de 31 anos conhecia a vítima e teria recebido uma transferência via PIX no valor de R$ 3 mil poucas horas antes da morte. Segundo a Polícia Civil, os elementos apurados indicam que ele retirou da cena a arma de fogo supostamente utilizada no ocorrido antes da chegada das equipes policiais, ocultando-a em outro local.

O indiciado está preso e responderá pelos crimes de fraude processual e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. A investigação sobre a morte prossegue para esclarecer integralmente as circunstâncias do caso, inclusive se houve suicídio ou homicídio, além de apurar eventual participação de outras pessoas.