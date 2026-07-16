Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos assustou motoristas que trafegavam pelo acesso 15 da rodovia Lourenço Lozano (SP-293), em Duartina (a 38 quilômetros de Bauru), na manhã desta quinta-feira (16). Após a colisão, um dos carros chegou a capotar e ficou com as rodas para cima.

De acordo com o Centro de Controle Multimodal (CCM) da Artesp, o Fiat Uno trafegava pela rodovia no sentido sul quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu transversalmente com uma Volkswagen Kombi que seguia no sentido oposto. Com o impacto, o Uno capotou e parou com as rodas para cima, enquanto a Kombi permaneceu na pista.

Apesar da gravidade do acidente, ambos os motoristas não ficaram feridos. Os veículos já foram removidos, e o trânsito no trecho foi totalmente liberado.