16 de julho de 2026
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EM DUARTINA

Carro capota após acidente em rodovia da região de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fonte: Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Colisão ocorreu entre um Fiat Uno e uma Kombi
Colisão ocorreu entre um Fiat Uno e uma Kombi

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos assustou motoristas que trafegavam pelo acesso 15 da rodovia Lourenço Lozano (SP-293), em Duartina (a 38 quilômetros de Bauru), na manhã desta quinta-feira (16). Após a colisão, um dos carros chegou a capotar e ficou com as rodas para cima. 

De acordo com o Centro de Controle Multimodal (CCM) da Artesp, o Fiat Uno trafegava pela rodovia no sentido sul quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu transversalmente com uma Volkswagen Kombi que seguia no sentido oposto. Com o impacto, o Uno capotou e parou com as rodas para cima, enquanto a Kombi permaneceu na pista.

Apesar da gravidade do acidente, ambos os motoristas não ficaram feridos. Os veículos já foram removidos, e o trânsito no trecho foi totalmente liberado.

A Kombi envolvida no acidente (Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br))
A Kombi envolvida no acidente (Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br))

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