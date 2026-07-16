O Noroeste fez a apresentação de seus reforços em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (16), em que o técnico Henrique Barcellos destacou que a mentalidade do trabalho dele, do grupo de jogadores e também da instituição é a de ser campeão da Copa Paulista 2026. O Norusca faz sua estreia contra o Comercial, time da quarta divisão de São Paulo, neste sábado (18), às 16h, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O local foi palco do último título do Alvirrubro, o do Paulista Série A3 de 2022.

Os reforços apresentados foram o meio-campista JP e o atacante Lucas Douglas, que já defendeu o Norusca na Série A2 de 2024. Deixaram o clube o atacante Artur Melo, emprestado para o rival Marília; o atacante Marlyson, emprestado ao Brusque (SC); o zagueiro e capitão Pedro Carrerette, emprestado ao Paysandu (PA); e o atacante Pedro Felipe, cedido por empréstimo ao Confiança (SE).

A eliminação na Série D do Brasileiro, no primeiro mata-mata, é página virada no Complexo Damião Garcia. Quando Henrique Barcellos fala que a mentalidade da equipe tem que ser a de vitórias, ela está indo ao encontro não só de sua filosofia de trabalho, mas enfatizando também a história de sucesso do clube e o peso de uma camisa bicampeã da Copa Paulista, com títulos em 2005 e 2012.