As ruas situadas no entorno do Bosque da Comunidade de Bauru estão no escuro, com postes sem iluminação pública, e o problema ocorre há meses, reclamam moradores e comerciantes que passam pelo local. A situação é considerada perigosa não só para pedestres, mas também para motoristas. Segundo as queixas enviadas ao JCNET, na quadra 30 da rua Araújo Leite há quatro postes consecutivos com as lâmpadas queimadas. A primeira apagou há três meses, e a mais recente, há cerca de duas semanas. Outro ponto sem iluminação fica no cruzamento com a rua Sebastião Lins.

“Já reclamei na CPFL várias vezes, mas continuamos sem solução. Nós, mulheres, estamos expostas à insegurança devido à escuridão. E sem informação de como solucionar”, escreveu uma das moradoras que procuraram a reportagem.

Em nota, a CPFL Paulista informou que encaminhará uma equipe técnica para inspecionar as lâmpadas no trecho indicado e programar os reparos necessários o mais brevemente possível. “A distribuidora ressalta que a manutenção da iluminação pública no município está em processo de transferência para a Prefeitura de Bauru”, finaliza o texto da companhia de energia.