13 de julho de 2026
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'VOU ALI E JÁ VOLTO'

Ladrão pede para fazer test-drive e foge com veículo em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Viatura da PM no Plantão Policial da Vila Cardia
Viatura da PM no Plantão Policial da Vila Cardia

Um anúncio seguido de negociação da venda de uma moto no Marketplace do Facebook, em Bauru, teria resultado no furto do veículo após o ladrão se passar por um cliente interessado em adquirir o veículo, pedir para testá-lo nas ruas próximas, mas acabar fugindo com ela, deixando para trás os proprietários. O fato aconteceu no sábado (11), e a Sundown Max 125, modelo 2006, foi recuperada 24 horas depois, devido ao trabalho de ronda ostensiva da Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a negociação foi feita pela rede social, e o encontro para a venda ocorreu na rua Araújo Leite, no Centro. O homem subiu na moto para fazer o test-drive ali perto e sumiu, por volta das 17h30. No domingo (12), uma equipe da PM avistou a moto sendo conduzida na contramão por um homem, de 24 anos, na alameda das Acácias, no Jardim Pagani. Como a vítima agiu rápido ao comunicar o furto no Plantão Policial, o emplacamento e o modelo do veículo já constavam no sistema, o que também facilitou a checagem pela equipe da viatura.

Ainda de acordo com o histórico policial, o condutor que estava com a moto mentiu durante a abordagem, dizendo que havia comprado a moto 10 dias antes e pago o valor de R$ 3 mil por ela. Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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