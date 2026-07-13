Um anúncio seguido de negociação da venda de uma moto no Marketplace do Facebook, em Bauru, teria resultado no furto do veículo após o ladrão se passar por um cliente interessado em adquirir o veículo, pedir para testá-lo nas ruas próximas, mas acabar fugindo com ela, deixando para trás os proprietários. O fato aconteceu no sábado (11), e a Sundown Max 125, modelo 2006, foi recuperada 24 horas depois, devido ao trabalho de ronda ostensiva da Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a negociação foi feita pela rede social, e o encontro para a venda ocorreu na rua Araújo Leite, no Centro. O homem subiu na moto para fazer o test-drive ali perto e sumiu, por volta das 17h30. No domingo (12), uma equipe da PM avistou a moto sendo conduzida na contramão por um homem, de 24 anos, na alameda das Acácias, no Jardim Pagani. Como a vítima agiu rápido ao comunicar o furto no Plantão Policial, o emplacamento e o modelo do veículo já constavam no sistema, o que também facilitou a checagem pela equipe da viatura.

Ainda de acordo com o histórico policial, o condutor que estava com a moto mentiu durante a abordagem, dizendo que havia comprado a moto 10 dias antes e pago o valor de R$ 3 mil por ela. Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.