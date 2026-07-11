Bocaina - Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na noite desta sexta-feira (10), em Bocaina (69 quilômetros de Bauru), tentando resgatar produtos sorteados durante um show de prêmios beneficente realizado por uma paróquia da cidade por meio de cartelas com indícios de falsificação. Os suspeitos foram autuados por tentativa de estelionato e ficaram à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.

O fato ocorreu durante a tradicional Festa de São João Batista, realizada na Praça da Igreja Matriz, no Centro de Bocaina. Conforme apurado pela reportagem, denúncia anônima feita a PM revelou que pessoas especializadas em aplicar golpes em eventos beneficentes teriam se deslocado até a cidade para fraudar cartelas de bingo.

Organizadores foram alertados sobre a denúncia e, no decorrer do show de prêmios, desconfiaram de um homem de 46 anos e de uma mulher de 33 anos que tentaram reivindicar uma premiação apresentando cartela com inconsistências em relação às comercializadas pela paróquia, como divergências na coloração e numeração usada.