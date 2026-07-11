Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), neste sábado (11), suspeito de atacar a facadas a ex-namorada e o pai dela no Núcleo Habitacional Mary Dota, em Bauru. A mulher sofreu lesões na orelha e no pulso e permaneceu internada aguardando cirurgia. Já o pai dela foi ferido na mão, medicado e liberado.

De acordo com o registro policial, o fato ocorreu no final da manhã, por volta das 11h30. Após atacar a ex-namorada, de 33 anos, e o ex-sogro, de 54 anos, o suspeito fugiu em direção a um residencial na região, mas acabou detido pela PM, juntamente com o irmão. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Os dois foram levados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o caso foi registrado como tentativa de feminicídio e o autor ficou preso, à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia. A reportagem não conseguiu apurar até a publicação desta matéria se o irmão dele também foi autuado em flagrante.