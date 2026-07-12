12 de julho de 2026
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MORADOR DE IARAS

Tratorista que sumiu por mais de 2 dias é encontrado em São Pedro

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/redes sociais
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, Diego saiu de casa após uma discussão com a companheira e disse que iria para a residência da sua mãe, em São Pedro do Turvo, mas não chegou ao destino
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, Diego saiu de casa após uma discussão com a companheira e disse que iria para a residência da sua mãe, em São Pedro do Turvo, mas não chegou ao destino

Iaras - O tratorista Diego Lira de Oliveira, de 32 anos, morador de Iaras (90 quilômetros de Bauru), que estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (9), quando saiu de sua casa de carro e não deu mais notícias, foi localizado neste domingo (12), na cidade de São Pedro. Segundo a família, ele está bem, mas ainda não há informações sobre o que ocorreu nos dias em que permaneceu sem contato.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base no boletim de ocorrência (BO), Diego saiu de casa após uma discussão com a companheira e disse que iria para a residência da sua mãe, em São Pedro do Turvo, mas não chegou ao destino.

Na ocasião, ele conduzia um Fiat Palio Attractive prata. A mulher disse que o celular do marido não recebia mensagens e nem ligações desde então e que nenhum familiar dele sabia do seu paradeiro, o que a levou a registrar o desaparecimento.

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