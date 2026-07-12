12 de julho de 2026
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MENOS DE 1 ANO

Bebê morre após se sufocar na cama em Pederneiras

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo JCNET
Ele chegou a ser socorrido pelo Samu, mas foi a óbito na Santa Casa
Ele chegou a ser socorrido pelo Samu, mas foi a óbito na Santa Casa

A morte de um bebê de 7 meses chocou os pais e moradores vizinhos na madrugada deste domingo (12), em Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru), após o menino ter se sufocado sobre a cama, depois do banho. A reportagem preservou a identidade da criança e o endereço.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai, de 43 anos, informou aos policiais militares que deu banho no filho e depois o colocou na cama, deitado de lado. Depois, foi dar banho em sua outra filha. Ao retornar ao quarto onde deixou o menino de 7 meses, viu que ele se encontrava, agora, de bruços, com o rosto sobre o travesseiro. O pai, então, tornou a colocar a criança na posição correta, porém percebeu que ela estava com a face arroxeada, de modo que acionou o socorro médico do Samu.

A ambulância socorreu o pequeno até o pronto-socorro da Santa Casa de Pederneiras, onde foi constatado o óbito. Os policiais militares retornaram à residência da vítima para preservação do local, onde houve a perícia da Polícia Civil, o que é de praxe em casos assim. O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o registro do BO foi feito no Plantão Policial 24 Horas de Bauru.

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