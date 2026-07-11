11 de julho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NÃO IDENTIFICADO

Homem é encontrado morto sob viaduto da Duque de Caxias, em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Tisa Moraes/JC Imagens
A ocorrência foi apresentada pela PM no plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru e as circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil
A ocorrência foi apresentada pela PM no plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru e as circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil

Um homem que vivia em situação de rua foi encontrado morto, na tarde deste sábado (11), sob o viaduto da avenida Duque de Caxias que fica no entroncamento com a avenida Nações Unidas, em Bauru.

Segundo informações preliminares, o corpo da vítima, não identificada até a publicação desta reportagem, foi localizado por populares, por volta das 14h40, e não apresentava sinais visíveis de violência.

O óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e teria ocorrido há cerca de dois dias, conforme avaliação preliminar das equipes com base no estado de rigidez.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, preservando o local para o trabalho da Polícia Científica. Na sequência, o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para os exames necroscópico e de identificação.

A ocorrência foi apresentada pelos policiais militares no plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru e as circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil por meio de inquérito.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários