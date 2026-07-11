Um homem que vivia em situação de rua foi encontrado morto, na tarde deste sábado (11), sob o viaduto da avenida Duque de Caxias que fica no entroncamento com a avenida Nações Unidas, em Bauru.

Segundo informações preliminares, o corpo da vítima, não identificada até a publicação desta reportagem, foi localizado por populares, por volta das 14h40, e não apresentava sinais visíveis de violência.

O óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e teria ocorrido há cerca de dois dias, conforme avaliação preliminar das equipes com base no estado de rigidez.