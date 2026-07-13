13 de julho de 2026
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ACIDENTE FATAL

Entregador morre após suspeita de ser fechado em Botucatu


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Acontece Botucatu

Um entregador por aplicativo, de 26 anos, morreu na noite deste domingo (12) após sofrer um acidente de motocicleta na Rua Nicola Zaponi, nas proximidades do Shopping Botucatu. A Polícia Civil investiga a suspeita de que uma BMW tenha fechado a motocicleta instantes antes da queda. As informações foram divulgadas pelo portal Acontece Botucatu.

Segundo a Polícia Civil e a Polícia Militar, testemunhas relataram que o motociclista teria sido fechado pelo veículo momentos antes do acidente. Com a queda, a vítima sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe apenas constatou o óbito. A vítima foi identificada como Gabriel Levi Andrade Primo Moreira, de 26 anos, que trabalhava como entregador por aplicativo. De acordo com as informações apuradas, o motorista da BMW deixou o local antes da chegada das equipes de resgate e das forças de segurança, sem permanecer para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil instaurou investigação para apurar as circunstâncias do acidente e verificar a possível participação do veículo na ocorrência. Imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e outros elementos periciais deverão ser analisados para esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar eventuais responsabilidades. As causas do acidente seguem sob investigação.

Gabriel deixa esposa e uma filha pequena. Seu corpo está sendo velado no complexo funerário Orlando Panhozzi e o sepultamento está marcado para às 17h desta segunda (13), no cemitério Portal Das Cruzes. 

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