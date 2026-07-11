Um detento do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Bauru morreu na tarde de sexta-feira (10), após permanecer internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru. O caso foi comunicado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista, para onde o detento foi levado primeiro, e será apurado pelas autoridades.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o detento, com as iniciais E.N., de 42 anos, deu entrada na UPA Bela Vista na quarta-feira, dia 8 de julho, apresentando falta de ar, o que já ocorria há cerca de duas semanas, além de fraqueza, diarreia e febre. Ele era imunossuprimido. Diante da gravidade do quadro, ele foi classificado como caso de emergência.

A avaliação médica apontou insuficiência respiratória, motivo pelo qual foi solicitada a transferência para uma unidade hospitalar de maior complexidade.