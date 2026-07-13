Uma grande nuvem cinzenta começou a encobrir a cidade de Bauru e “dividiu” o céu em dois, chamando a atenção dos bauruenses na manhã desta segunda-feira (13). Segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), apesar de o tempo estar com “cara” de chuva, ela não deve ocorrer, mas apenas esfriar. O órgão aponta que a semana começa com tempo estável no Interior do Estado de São Paulo, devido ao afastamento da frente fria e à entrada de um sistema de alta pressão de origem polar.

Ainda segundo o IPMet, Bauru e região terão céu parcialmente nublado, mas, a princípio, sem chuva nesta segunda e terça-feira (14). Na faixa leste (Litoral e Capital), o céu ficará nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuvas fracas no Litoral, devido à circulação dos ventos, que transporta umidade do oceano para o continente. As temperaturas ficarão em declínio.

Entre quarta-feira (15) e sexta-feira (17), um sistema de alta pressão, com massa de ar mais seco e frio associada, atua no Estado, mantendo a condição de tempo estável, com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e temperaturas amenas em todas as regiões paulistas.