O Brasil ficou pelo caminho em mais uma Copa. Mas antes da eliminação, uma cervejaria tinha feito uma promessa: se a Seleção fosse campeã, a empresa liberaria cerveja de graça para o país inteiro. O nome da campanha era "Tá Liberado Acreditar". Atrativo, empolgante, parecia só uma jogada de empresa apaixonada pelo seu país. Mas antes de aplaudir, vale fazer uma pergunta incômoda: o que estaria sendo liberado de verdade? Porque não seria apenas cerveja. Cerveja por si só, é apenas um produto, é logística, é lata ou garrafa numa prateleira de supermercado. O que estava sendo prometido, escondido atrás de um discurso emocionante, era outra coisa - e essa coisa não vem numa lata, nem tem prazo de validade estampado no rótulo.

Uma campanha assim não nasce por acaso. Tem briefing, tem planilha, tem aprovação em comitê, tem projeção de lucro, tem gente calculando retorno de marca em cima da emoção do torcedor. Ninguém aprova uma ação dessas por impulso; é decisão fria, revisada por jurídico, testada em pesquisa. E aqui cabe a pergunta que incomoda: onde estavam os órgãos que deveriam pôr freio nisso? O CONAR, que regula a publicidade de bebida alcoólica no Brasil? A Lei 9.294/96? A Anvisa, que discute há anos restrições mais duras? O Código de Defesa do Consumidor? Passou tudo! Foi ao ar em rede nacional, com direito a ídolo do penta segurando o troféu. E o Brasil segue sendo o país onde segundo estudo da Fiocruz baseado em dados da Organização Mundial da Saúde, o álcool mata 12 pessoas por hora — mais de 104 mil mortes registradas em um único ano.

Tem mais: Além disso, um levantamento da ACT Promoção da Saúde aponta que, em pelo menos um quarto dos casos de violência contra a mulher no Brasil, o agressor havia consumido bebida alcoólica. É importante esclarecer: o álcool não causa a agressão, ele apenas a viabiliza. Freud chamava esse freio de superego: a instância da mente formada pela consciência e pelos valores internalizados, responsável por conter os impulsos mais primitivos do id. Podemos entender isso como a parte da nossa mente que abriga nossos valores e a consciência. É o superego que atua como um 'freio', contendo impulsos agressivos e impedindo atos impensados. Quando alguém bebe, esse freio é enfraquecido. Portanto, o álcool não cria a violência; ele apenas remove a barreira interna que a mantinha sob controle.