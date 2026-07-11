A liturgia deste 15º domingo do tempo comum nos convida a refletir sobre a força da Palavra de Deus e sobre a maneira como a acolhemos em nossa vida. A primeira leitura apresenta uma belíssima comparação feita pelo profeta Isaías: "Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam sem antes irrigar e fecundar a terra, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia". (Is 55,10-11). Deus nos garante que sua Palavra nunca é inútil. Ela sempre produz frutos. A questão é: em que tipo de terreno ela está caindo?

No Evangelho (Mt 13,1-23), Jesus conta a conhecida parábola do semeador. O semeador é generoso. Ele não escolhe apenas um lugar para lançar a semente; espalha-a por todos os lados. Assim é Deus. Ele oferece sua Palavra a todos, sem distinção. Entretanto, os resultados dependem da disposição de quem a recebe. A semente é sempre boa; o problema pode estar no terreno.

O primeiro terreno é à beira do caminho. Jesus explica: "Todo aquele que ouve a Palavra do Reino e não a compreende, vem o Maligno e rouba o que foi semeado em seu coração". (Mt 13,19). Trata-se do coração endurecido, fechado à ação de Deus. Quantas vezes ouvimos o Evangelho distraídos, preocupados apenas com os compromissos do dia ou presos aos nossos próprios pensamentos? A Palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. É como uma semente que cai sobre o asfalto: não consegue penetrar.