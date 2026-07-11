Eleição está nas redes
A menos de 3 meses das eleições do dia 4 de outubro, não há quase nenhuma evidência desse período nas ruas e avenidas. O clima pré-eleitoral foi transferido para as redes sociais. Mas a pré-campanha eleitoral está a todo vapor em Bauru, inclusive no corpo a corpo. Atualmente, a cidade tem 22 pré-candidatos (as) a deputado (a) estadual e federal, sendo oito postulantes à Câmara Federal e quatorze à Assembleia Legislativa. O número é inferior ao verificado há quatro anos, quando a cidade teve 34 candidatos a deputado.
Pré-candidatura lançada
Na última semana, por exemplo, foi lançada a pré-candidatura de Marcela Afonso a deputada estadual pelo Solidariedade. Filha do vereador Marcelo Afonso (PSD), ela recebeu, durante o lançamento, as presenças do deputado federal e pré-candidato ao Senado por São Paulo Paulinho da Força, e de seu filho, Alexandre Pereira, que também é pré-candidato, mas a deputado federal.
Com lideranças em SP
Já o vereador e pré-candidato a deputado estadual Junior Rodrigues (PSD) esteve em São Paulo, na última semana, no encontro estadual de seu partido com os pré-candidatos à Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Referendou o apoio pessoal e público do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, e do pré-candidato a presidente da República Ronaldo Caiado (PSD) para sua pré-candidatura.
Marina Silva em Bauru
A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, pré-candidata a senadora pela federação PSOL/Rede Sustentabilidade no Estado de São Paulo, estará em Bauru nesta segunda-feira (13), onde será recebida pela presidente do PSB, Rosana Polatto. Ela fará contatos com amigos e apoiadores, entre eles o ex-prefeito Rodrigo Agostinho (PSB), que presidiu o Ibama e é pré-candidato a deputado federal, e Thais Viotto, mestre em direito, advogada, professora, ativista vegana e pré-candidata a deputada estadual, também pelo PSB.
Sessão com novidades
E por falar na segunda-feira, a pauta da próxima sessão da Câmara está sem assuntos de grande repercussão. O polêmico projeto de lei do Organograma da prefeitura ainda está nas comissões e nas costuras políticas na base aliada para só depois ser levado a votação em plenário. A sessão desta segunda não terá os vereadores Marcio Teixeira (PL), que será substituído pelo suplente Cirineu Fedriz (PL), e Cabo Helinho (PL), que cederá lugar, momentaneamente, para Soraya Gasparini (PL).