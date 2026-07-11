Eleição está nas redes

A menos de 3 meses das eleições do dia 4 de outubro, não há quase nenhuma evidência desse período nas ruas e avenidas. O clima pré-eleitoral foi transferido para as redes sociais. Mas a pré-campanha eleitoral está a todo vapor em Bauru, inclusive no corpo a corpo. Atualmente, a cidade tem 22 pré-candidatos (as) a deputado (a) estadual e federal, sendo oito postulantes à Câmara Federal e quatorze à Assembleia Legislativa. O número é inferior ao verificado há quatro anos, quando a cidade teve 34 candidatos a deputado.

Pré-candidatura lançada

Na última semana, por exemplo, foi lançada a pré-candidatura de Marcela Afonso a deputada estadual pelo Solidariedade. Filha do vereador Marcelo Afonso (PSD), ela recebeu, durante o lançamento, as presenças do deputado federal e pré-candidato ao Senado por São Paulo Paulinho da Força, e de seu filho, Alexandre Pereira, que também é pré-candidato, mas a deputado federal.

Com lideranças em SP

Já o vereador e pré-candidato a deputado estadual Junior Rodrigues (PSD) esteve em São Paulo, na última semana, no encontro estadual de seu partido com os pré-candidatos à Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Referendou o apoio pessoal e público do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, e do pré-candidato a presidente da República Ronaldo Caiado (PSD) para sua pré-candidatura.