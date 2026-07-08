Piratininga - A Prefeitura de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) deu início ao Refis 2026 – Programa de Recuperação Fiscal, oferecendo condições especiais para que contribuintes regularizem seus débitos com o município. O programa concede descontos de até 100% sobre os juros e multas para pagamentos à vista, além de opções facilitadas de parcelamento.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a regularização fiscal de pessoas físicas e jurídicas, ampliar a arrecadação municipal e proporcionar aos contribuintes uma oportunidade de quitar suas pendências com condições mais acessíveis.

Entre os benefícios oferecidos pelo programa, está o desconto de 100% nos juros e multas de mora para quem optar pelo pagamento em cota única, cuja guia deverá ser quitada em até dez dias após a emissão.