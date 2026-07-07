A Polícia Militar de Bauru recuperou uma moto furtada e prendeu três homens por associação criminosa e receptação de veículo em menos de 24 horas após o crime ser cometido, nesta segunda-feira (6), na Vila Nova Celina, na região da rua Bernardino de Campos. O veículo, uma Yamaha MT-03 preta de alta cilindrada, foi levado do fundo do quintal enquanto o proprietário dormia, após o cadeado ser aberto, consta do boletim de ocorrência.

Segundo o registro policial, no mesmo dia em que a vítima percebeu o furto e registrou a ocorrência, policiais militares de plantão localizaram o veículo com as mesmas características circulando, sem placa, com um condutor e um garupa, na rua Maria Benedita Cury, no Fortunato Rocha Lima. A dupla foi abordada por volta de 23h e disse que comprou a moto de um terceiro indivíduo pelo valor de R$ 2 mil, além de um celular iPhone.

Diante disso, ainda segundo o BO, a equipe prendeu os dois homens e foi até a casa do outro suspeito. Ao ser questionado, ele afirmou que a própria dupla, anteriormente presa, havia deixado a moto no local e que ele não a havia vendido. Como não foi possível, neste primeiro momento, identificar o responsável pelo furto, o trio recebeu voz de prisão por associação criminosa e receptação, permanecendo os três à disposição da Justiça.