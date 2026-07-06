Um motorista de aplicativo foi esfaqueado por populares, na noite deste domingo (5), em Bauru, depois que o passageiro que ele transportava tentou matar a tiros um casal em uma praça no Núcleo Nobuji Nagasawa e levou a mulher refém no carro, um Renaut Kwid. O homem que estava com ela conseguiu impedir o rapto, causando o capotamento do carro. O passageiro foi espancado por pessoas não identificadas e autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio, permanecendo internado sob escolta, em estado grave. O motorista de aplicativo, alvo de facadas, também segue hospitalizado, mas não corre risco de morte.

Segundo o registro policial, o fato ocorreu por volta das 21h15, quando a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender ocorrência de capotamento. No local, o responsável pelo veículo, que apresentava lesões por faca na perna e antebraço, informou que havia alugado o carro para trabalhar como motorista de aplicativo e que havia buscado um passageiro na comunidade São Manoel para levar até uma praça no Nobuji.

De acordo com a versão dele, ao chegar no destino, o passageiro C.V.E.B., de 27 anos, encontrou o casal, um homem de 32 anos, e uma mulher de 25 anos, e tentou conversar com o primeiro, mas foi ignorado. Neste momento, o suspeito teria sacado uma garrucha e atirado no casal, mas a arma falhou. Os dois entraram em luta corporal, mas o passageiro do aplicativo puxou a mulher e a colocou no automóvel.