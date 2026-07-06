06 de julho de 2026
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Bauru: motorista é esfaqueado em tentativas de homicídio e rapto

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Arquivo JC
Passageiro foi espancado por pessoas não identificadas e autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio, permanecendo internado sob escolta, em estado grave, no PSC de Bauru
Passageiro foi espancado por pessoas não identificadas e autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio, permanecendo internado sob escolta, em estado grave, no PSC de Bauru

Um motorista de aplicativo foi esfaqueado por populares, na noite deste domingo (5), em Bauru, depois que o passageiro que ele transportava tentou matar a tiros um casal em uma praça no Núcleo Nobuji Nagasawa e levou a mulher refém no carro, um Renaut Kwid. O homem que estava com ela conseguiu impedir o rapto, causando o capotamento do carro. O passageiro foi espancado por pessoas não identificadas e autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio, permanecendo internado sob escolta, em estado grave. O motorista de aplicativo, alvo de facadas, também segue hospitalizado, mas não corre risco de morte.

Segundo o registro policial, o fato ocorreu por volta das 21h15, quando a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender ocorrência de capotamento. No local, o responsável pelo veículo, que apresentava lesões por faca na perna e antebraço, informou que havia alugado o carro para trabalhar como motorista de aplicativo e que havia buscado um passageiro na comunidade São Manoel para levar até uma praça no Nobuji.

De acordo com a versão dele, ao chegar no destino, o passageiro C.V.E.B., de 27 anos, encontrou o casal, um homem de 32 anos, e uma mulher de 25 anos, e tentou conversar com o primeiro, mas foi ignorado. Neste momento, o suspeito teria sacado uma garrucha e atirado no casal, mas a arma falhou. Os dois entraram em luta corporal, mas o passageiro do aplicativo puxou a mulher e a colocou no automóvel.

Ainda conforme o BO, mediante ameaça, ele obrigou o motorista a dirigir e, dentro do carro, atirou duas vezes na direção da cabeça da jovem, mas a arma voltou a falhar. O homem que estava na companhia da mulher seguiu o veículo com seu Celta e o atingiu, levando-o a capotar. Neste momento, a jovem foi resgatada e populares passaram a agredir o passageiro, além de desferir golpes de faca no motorista.

Os dois foram socorridos e levados ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde o homem de 27 anos permaneceu internado em estado grave. Ele foi autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio e permaneceu sob escolta da PM. O local dos fatos foi periciado e uma faca foi apreendida. Já a garrucha não foi localizada. As investigações prosseguem, por parte da Polícia Civil, visando à identificação dos autores das agressões.

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