A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, prendeu em flagrante, nesta terça-feira (7), um homem de 43 anos suspeito de vender canetas emagrecedoras e realizar as entregas por "delivery". Com ele, foram encontradas caixas de isopor com nomes de prováveis clientes, além de dinheiro, uma máquina de cartão e diversos frascos, de variadas marcas, de medicamentos que contém a substância Tizerpatida, todos sem a autorização da Anvisa.
Segundo a polícia, a partir de informações remetidas ao SIG, as equipes passaram a realizar investigações com o objetivo de apurar o comércio ilegal de canetas emagrecedoras sem o devido registro na Anvisa em um comércio na região central e em uma residência na Vila Dutra.
Com autorização da Justiça, na tarde desta terça-feira, os policiais civis cumpriram mandado de busca no primeiro endereço, mas o local estava fechado. No segundo, não havia ninguém, mas, após monitoramento, as equipes flagraram o investigado chegando na casa em seu carro.
Dentro dele, foi encontrada uma embalagem de isopor com o nome de uma mulher contendo uma caixa do medicamento da marca TG, Tizerpartida de 12,5mg, juntamente com bolsinhas de gelo artificial, indicando que realizaria a entrega do produto, de acordo com a Polícia Civil.
Dentro de uma bolsa térmica, havia outra embalagem de isopor, com outro nome, que estava vazia, o que sugere que a entrega já havia sido feita. Na geladeira do imóvel, foram localizados diversos frascos, de variadas marcas, de medicamentos contendo substância Tizerpatida.
Também foram encontrados no quarto do casal, mais precisamente dentro do guarda-roupas, valores em dinheiro, uma máquina de cartão e diversas seringas para aplicação subcutânea. Diante da constatação do delivery ilegal e do armazenamento dos produtos irregulares, o homem foi conduzido ao SIG e autuado em flagrante por crime contra a saúde pública, permanecendo à disposição da Justiça.