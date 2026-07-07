A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, prendeu em flagrante, nesta terça-feira (7), um homem de 43 anos suspeito de vender canetas emagrecedoras e realizar as entregas por "delivery". Com ele, foram encontradas caixas de isopor com nomes de prováveis clientes, além de dinheiro, uma máquina de cartão e diversos frascos, de variadas marcas, de medicamentos que contém a substância Tizerpatida, todos sem a autorização da Anvisa.

Segundo a polícia, a partir de informações remetidas ao SIG, as equipes passaram a realizar investigações com o objetivo de apurar o comércio ilegal de canetas emagrecedoras sem o devido registro na Anvisa em um comércio na região central e em uma residência na Vila Dutra.

Com autorização da Justiça, na tarde desta terça-feira, os policiais civis cumpriram mandado de busca no primeiro endereço, mas o local estava fechado. No segundo, não havia ninguém, mas, após monitoramento, as equipes flagraram o investigado chegando na casa em seu carro.