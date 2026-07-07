07 de julho de 2026
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COVARDIA

Motorista de app é roubado em Bauru e acaba no pronto-socorro

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas/JCNET
Entrada de emergência do PS; Motorista passou mal após ser agredido pelas costas por dois homens que levaram seu veículo
Entrada de emergência do PS; Motorista passou mal após ser agredido pelas costas por dois homens que levaram seu veículo

Um motorista de aplicativo foi agredido por dois homens, de forma covarde, pelas costas, e teve seu carro roubado no início da madrugada desta terça-feira (7), na vicinal do quilômetro 1 da avenida Nações Norte, na região da Vila Seabra, em Bauru. O trabalhador, de 24 anos, precisou de atendimento no Pronto-Socorro Central após registrar a ocorrência, devido a mal-estar e vômitos em razão das agressões sofridas.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que retornava de uma corrida realizada até a região da Nações Norte, conduzindo um HB20 branco, de placas GIF-1735, quando avistou um veículo de cor verde, aparentemente uma Parati, parado na vicinal da mesma avenida, com o pisca-alerta acionado. Ao lado do veículo havia dois indivíduos, ambos altos, com aproximadamente 1,80 metro de altura, segurando um galão branco, os quais fizeram sinal para que ele parasse.

Ainda de acordo com a vítima, após estacionar, os indivíduos perguntaram se ele era motorista de aplicativo e solicitaram uma corrida até um posto localizado na mesma avenida. A corrida foi ajustada diretamente entre as partes, pelo valor de R$ 15, sem utilização do aplicativo. O trabalhador também informou que, logo após iniciar o deslocamento, foi surpreendido com um golpe na região da nuca e, em seguida, os autores tentaram estrangulá-lo. Apesar das agressões, ele disse que conseguiu escapar do veículo, momento em que um dos homens assumiu sua condução e ambos fugiram com o HB20. Após o ocorrido, a vítima seguia a pé em direção ao Plantão Policial para registrar a ocorrência e, depois, procurou atendimento médico. O caso será investigado.

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