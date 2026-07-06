Investigações conduzidas por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru resultaram, na tarde desta segunda-feira (6), na apreensão de venenos e de agrotóxicos comercializados irregularmente em um estabelecimento na Vila Industrial e na prisão em flagrante do proprietário, de 42 anos.

De acordo com a Polícia Civil, após a prisão, no mês passado, de dois homens que fabricavam e vendiam agrotóxicos de maneira irregular na cidade, várias denúncias sobre crimes semelhantes foram feitas ao SIG, dando origem a novas investigações.

Em um dos casos, informações encaminhadas à unidade relatavam que um local na Vila Industrial estaria comercializando irregularmente venenos conhecidos como "chumbinho" e "mão branca", ambos de produção proibida no Brasil e altamente tóxicos.