Investigações conduzidas por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru resultaram, na tarde desta segunda-feira (6), na apreensão de venenos e de agrotóxicos comercializados irregularmente em um estabelecimento na Vila Industrial e na prisão em flagrante do proprietário, de 42 anos.
De acordo com a Polícia Civil, após a prisão, no mês passado, de dois homens que fabricavam e vendiam agrotóxicos de maneira irregular na cidade, várias denúncias sobre crimes semelhantes foram feitas ao SIG, dando origem a novas investigações.
Em um dos casos, informações encaminhadas à unidade relatavam que um local na Vila Industrial estaria comercializando irregularmente venenos conhecidos como "chumbinho" e "mão branca", ambos de produção proibida no Brasil e altamente tóxicos.
As denúncias davam conta de que uma casa em construção era usada para guardar os venenos proibidos. "Tais venenos estão comumente associados à crimes de homicídio, maus-tratos de animais com resultado morte, além de eventos de suicídio", diz a corporação.
Com ordem da Justiça, nesta segunda, equipes do SIG cumpriram mandados de busca nos dois endereços. No comércio, foram encontrados sacos plásticos, um frasco e 54 pequenos potes de um inseticida e cupinicida de alta potência conhecido como Regent.
"O Regent é um agrotóxico, nos termos da Lei 14.785/2023, artigo 2.º, inciso XXVI, e apenas pode ser vendido em agropecuárias, conforme o artigo 3º da mesma lei", esclarece a polícia.
No imóvel, também foram apreendidos uma garrafa plástica e um pote contendo “chumbinho”, um granulado de cor preta altamente tóxico manipulado de forma clandestina a partir de produtos agrotóxicos desviados do campo de forma ilícita.
Na casa em construção, foram localizadas embalagens de 20 litros de Tordon (duas unidades), Roundup (uma unidade cheia e outra vazia) e Etefon em solução (uma unidade). Essas substâncias também são consideradas agrotóxicos e só podem ser vendidas em agropecuárias.
O comerciante alegou informalmente que vendia os produtos apenas para certos clientes, que possuem chácaras. Ele também argumentou que dissolvia o Regent em água e aplicava em cachorros durante banho e tosa para matar pulgas e carrapatos.
O homem foi conduzido ao SIG e, na presença da advogada, ficou em silêncio. Ele foi autuado em flagrante com base no artigo 56 da Lei 14.785/2023, por armazenar agrotóxicos destinados a venda sem autorização dos órgãos competentes (Anvisa), crime que prevê pena de 3 a 9 anos de prisão e multa, e ficou à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.