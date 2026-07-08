Os torcedores que amam futebol, não importando se o Brasil está em campo ou não, terão uma quarta-feira (8) sem jogos da Copa do Mundo. O Mundial terá uma folga pontual, retornando nesta quinta-feira (9) com o início das quartas de final. A final está marcada para daqui a dois domingos, dia 19. Até lá, o único país sul-americano que segue na disputa é a Argentina, que tem em Flaco Lopez, do Palmeiras, o único atleta que joga em solo brasileiro ainda na competição.

QUARTAS DE FINAL

Quinta-feira (9): França x Marrocos, às 17h (horário de Brasília)

Sexta-feira (10): Espanha x Bélgica, às 16h

Sábado (11/7): Noruega x Inglaterra, às 18h

Sábado (11/7): Argentina x Suíça, às 22h