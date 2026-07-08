08 de julho de 2026
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PROGRAMAÇÃO DE JOGOS

Hoje não tem Copa! Veja como será a reta final

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução Instagram do atleta
Mbappe, craque francês
Mbappe, craque francês

Os torcedores que amam futebol, não importando se o Brasil está em campo ou não, terão uma quarta-feira (8) sem jogos da Copa do Mundo. O Mundial terá uma folga pontual, retornando nesta quinta-feira (9) com o início das quartas de final. A final está marcada para daqui a dois domingos, dia 19. Até lá, o único país sul-americano que segue na disputa é a Argentina, que tem em Flaco Lopez, do Palmeiras, o único atleta que joga em solo brasileiro ainda na competição.

QUARTAS DE FINAL

Quinta-feira (9): França x Marrocos, às 17h (horário de Brasília)
Sexta-feira (10): Espanha x Bélgica, às 16h
Sábado (11/7): Noruega x Inglaterra, às 18h
Sábado (11/7): Argentina x Suíça, às 22h

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