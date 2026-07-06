06 de julho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PROJÉTIL ALOJADO

Bauru: adolescente é baleado nas costas e levado à UPA Bela Vista

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa
PM foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender ocorrência de vítima de disparo de arma de fogo em uma rua no Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima
PM foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender ocorrência de vítima de disparo de arma de fogo em uma rua no Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima

Um adolescente de 17 anos foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista após ser baleado nas costas, na madrugada deste sábado (4), em Bauru. O projétil que atingiu a vítima ficou alojado e ela permaneceu internada aguardando transferência para cirurgia. O autor do disparo não foi identificado e o caso, registrado como tentativa de homicídio, é investigado pela Polícia Civil, por meio da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Conforme o registro policial, o fato teria ocorrido no Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima. Por volta das 4h40, a Polícia Militar (PM) foi acionada por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender ocorrência de vítima de disparo de arma de fogo em uma rua no bairro. Quando os policiais chegaram, porém, não encontraram nada no local.

Na sequência, receberam a informação de que um adolescente de 17 anos havia sido socorrido pela mãe e levado à UPA Bela Vista após ser baleado. Na unidade, o jovem relatou que havia sido atingido nas costas por um disparo de arma de fogo ao sair de um baile na região, quando retornava para casa, e que não sabia dizer quem era o autor e nem a motivação do crime. A ocorrência foi apresentada pela PM no plantão policial e segue sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários