Um adolescente de 17 anos foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista após ser baleado nas costas, na madrugada deste sábado (4), em Bauru. O projétil que atingiu a vítima ficou alojado e ela permaneceu internada aguardando transferência para cirurgia. O autor do disparo não foi identificado e o caso, registrado como tentativa de homicídio, é investigado pela Polícia Civil, por meio da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Conforme o registro policial, o fato teria ocorrido no Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima. Por volta das 4h40, a Polícia Militar (PM) foi acionada por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender ocorrência de vítima de disparo de arma de fogo em uma rua no bairro. Quando os policiais chegaram, porém, não encontraram nada no local.

Na sequência, receberam a informação de que um adolescente de 17 anos havia sido socorrido pela mãe e levado à UPA Bela Vista após ser baleado. Na unidade, o jovem relatou que havia sido atingido nas costas por um disparo de arma de fogo ao sair de um baile na região, quando retornava para casa, e que não sabia dizer quem era o autor e nem a motivação do crime. A ocorrência foi apresentada pela PM no plantão policial e segue sob investigação.