Um mesmo medicamento genérico pode ser encontrado em Bauru com uma diferença de até 331,9%, de acordo com recente levantamento da equipe do Procon-SP. O exemplo é o Tadalafila (5mg, 30 comprimidos), que pode ser comercializado a R$ 14,99 ou até a R$ 64,75%.

Por sua vez, o medicamento de referência também pode ter variação maior que o dobro: 131,7%. É o caso do Cialis (5mg, 30 comprimidos), com preços entre R$ 131,99 e R$ 305,84. Em média, os genéricos são 61,7% mais baratos do que os de referência.

A importância de consultar os valores é ressaltada nesta pesquisa realizada pelo órgão estadual em Bauru, onde foram pesquisados 72 medicamentos no total, sendo 36 de referência e outros 36 genéricos, de oito drogarias, no período entre 18 e 19 de maio.

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