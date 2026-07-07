Um mesmo medicamento genérico pode ser encontrado em Bauru com uma diferença de até 331,9%, de acordo com recente levantamento da equipe do Procon-SP. O exemplo é o Tadalafila (5mg, 30 comprimidos), que pode ser comercializado a R$ 14,99 ou até a R$ 64,75%.
Por sua vez, o medicamento de referência também pode ter variação maior que o dobro: 131,7%. É o caso do Cialis (5mg, 30 comprimidos), com preços entre R$ 131,99 e R$ 305,84. Em média, os genéricos são 61,7% mais baratos do que os de referência.
A importância de consultar os valores é ressaltada nesta pesquisa realizada pelo órgão estadual em Bauru, onde foram pesquisados 72 medicamentos no total, sendo 36 de referência e outros 36 genéricos, de oito drogarias, no período entre 18 e 19 de maio.
No estado
No estado, no mesmo período, equipes do Procon visitaram presencialmente 74 estabelecimentos - além de dez sites - de 11 cidades de diferentes regiões paulistas, incluindo a capital, o interior e o litoral. São elas: Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo, São Vicente e Sorocaba.
Todas as pesquisas podem ser consultadas por meio do link: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/06/pesquisa-medicamentos-2026-BAURU.pdf
Atenção aos preços
Os preços dos medicamentos podem variar em função de fatores como condições de mercado, políticas comerciais das drogarias e diferenças entre canais de venda, como lojas físicas e virtuais. Em redes franqueadas, também podem existir variações de preços entre unidades.
Antes de comprar, é recomendável consultar a lista de Preços Máximos ao Consumidor (PMC), disponível no site da Anvisa e nas próprias farmácias, conforme determina a CMED. Com essa referência, o consumidor pode comparar valores entre diferentes estabelecimentos e identificar oportunidades de economia.
A diferença de preço entre medicamentos de referência e genéricos costuma ser significativa, tornando os genéricos uma opção mais acessível. Ainda assim, os valores podem variar entre farmácias, reforçando a importância da pesquisa de preços, sempre em conjunto com a orientação médica.
Orientações ao consumidor
Para uma compra segura e consciente, recomenda-se que o consumidor:
- Verifique se o número do lote, o prazo de validade e a data de fabricação informados na embalagem correspondem aos dados constantes nas cartelas ou frascos;
- Confirme se o medicamento possui registro no Ministério da Saúde;
- Consulte a disponibilidade de programas sociais oferecidos pelos governos federal, estadual ou municipal, que podem garantir acesso gratuito ou com descontos significativos a determinados medicamentos;
- Informe-se sobre descontos oferecidos por planos e seguros de saúde conveniados ao estabelecimento;
- Verifique a existência de programas de fidelidade promovidos por laboratórios farmacêuticos ou pelas próprias drogarias.
A pesquisa de preços e a atenção às informações sobre os medicamentos são medidas fundamentais para garantir economia, segurança e o uso adequado dos produtos de saúde.
Confira a cartilha do Procon-SP sobre o tema em: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/06/Cartilha_Medicamentos_Junho_2025.pdf