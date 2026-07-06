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NA TERÇA

Frente fria pode trazer chuva à região de Bauru; veja previsão

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução IPMet
Frente fria se aproxima do Estado de São Paulo
Frente fria se aproxima do Estado de São Paulo

Uma frente fria que passa pelo Estado de São Paulo pode trazer chuvas isoladas para a região de Bauru nesta terça-feira (7), de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Antes disso, nesta segunda-feira (6), o tempo fica estável, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. As temperaturas devem ficar estáveis, com um pouco de calor durante o dia e friozinho no início da manhã e à noite. Segundo o IPMet, não chove em Bauru há 10 dias.

Ainda de acordo com o instituto, na terça-feira, a frente fria vai se deslocar pelo litoral de São Paulo, mantendo a condição de tempo instável, com muita nebulosidade e chuvas isoladas, principalmente nas regiões Sul e Leste.

Na quarta-feira (8), essa frente fria seguirá para o Rio de Janeiro, diminuindo as instabilidades sobre São Paulo. No interior paulista, a previsão do IPMet é de céu com pouca nebulosidade, sem chuva. Na região Leste do Estado, a nebulosidade estará mais acentuada, com previsão de chuvas fracas, devido à circulação dos ventos que transporta umidade do oceano para o continente.

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