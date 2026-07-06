Uma frente fria que passa pelo Estado de São Paulo pode trazer chuvas isoladas para a região de Bauru nesta terça-feira (7), de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Antes disso, nesta segunda-feira (6), o tempo fica estável, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. As temperaturas devem ficar estáveis, com um pouco de calor durante o dia e friozinho no início da manhã e à noite. Segundo o IPMet, não chove em Bauru há 10 dias.

Ainda de acordo com o instituto, na terça-feira, a frente fria vai se deslocar pelo litoral de São Paulo, mantendo a condição de tempo instável, com muita nebulosidade e chuvas isoladas, principalmente nas regiões Sul e Leste.

Na quarta-feira (8), essa frente fria seguirá para o Rio de Janeiro, diminuindo as instabilidades sobre São Paulo. No interior paulista, a previsão do IPMet é de céu com pouca nebulosidade, sem chuva. Na região Leste do Estado, a nebulosidade estará mais acentuada, com previsão de chuvas fracas, devido à circulação dos ventos que transporta umidade do oceano para o continente.