Uma tentativa de furto a uma cooperativa de crédito mobilizou a Polícia Militar na manhã deste domingo (5), em Bauru. Apesar de conseguir invadir o imóvel e acessar o cofre da agência, o criminoso não levou nenhum bem ou valor do estabelecimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais foram acionados para atender a ocorrência em uma agência localizada na avenida Getúlio Vargas, Vila Guedes de Azevedo. No local, a equipe constatou que as portas de entrada haviam sido arrombadas, com rompimento das travas de segurança, além de danos na caixa de energia da unidade. Segundo as informações registradas pela Polícia Civil, o invasor conseguiu chegar até o cofre da cooperativa. No entanto, por motivos ainda desconhecidos, nada foi subtraído do estabelecimento.

O responsável pela segurança informou que a agência possui câmeras de monitoramento. Entretanto, em razão da interrupção do fornecimento de energia provocada pelos danos na rede elétrica, não foi possível acessar as imagens até a conclusão do registro da ocorrência. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local, que deverá auxiliar na identificação do autor e esclarecer a dinâmica da invasão. O caso será investigado pela Polícia Civil.