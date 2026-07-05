Um jovem de 25 anos morreu na tarde deste domingo (5) após sofrer um acidente de trânsito na Avenida Brás de Assis Nogueira, em Botucatu. A vítima foi identificada como Alex Guilherme Fogaça dos Santos. Segundo informações do portal Acontece Botucatu, Alex dirigia a moto quando, por razões que ainda serão esclarecidas, perdeu o controle da direção e colidiu contra o canteiro central da avenida.

Testemunhas informaram que o acidente ocorreu sem a participação de outros veículos. Uma das hipóteses consideradas é a de que o motociclista tenha sofrido um mal súbito antes da colisão, possibilidade que será investigada pelas autoridades. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal e agentes de trânsito foram mobilizados para atender a ocorrência. Os socorristas realizaram manobras de reanimação, mas a morte do jovem foi constatada ainda no local.

As circunstâncias que levaram ao acidente serão investigadas pelos órgãos competentes. Alex será velado no Complexo Funerário e sepultado no Cemitério Jardim na segunda-feira (6) às 10h30.