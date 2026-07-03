Lins - A Polícia Civil realizou, na tarde desta sexta-feira (3), uma operação no bairro São João, em Lins (102 quilômetros de Bauru), que resultou na prisão em flagrante de três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e a associação para o tráfico e na apreensão de entorpecentes e até um drone que seria utilizado pelos investigados para monitorar a ação policial. As buscas, coordenadas pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), contaram com o apoio de policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), Setor de Investigações Gerais (SIG) e Centro de Inteligência Policia (CIP), além de equipes do Canil e da Força Tática da Polícia Militar (PM).

Segundo a Polícia Civil, as diligências foram realizadas para o cumprimento de mandados de busca domiciliar expedidos pela Justiça no contexto de uma investigação que apurava a atuação de um grupo na distribuição de drogas em pontos de venda na cidade.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes identificaram movimentação típica de comercialização de entorpecentes nas proximidades de um dos imóveis investigados.