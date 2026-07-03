Lins - A Polícia Civil realizou, na tarde desta sexta-feira (3), uma operação no bairro São João, em Lins (102 quilômetros de Bauru), que resultou na prisão em flagrante de três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e a associação para o tráfico e na apreensão de entorpecentes e até um drone que seria utilizado pelos investigados para monitorar a ação policial. As buscas, coordenadas pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), contaram com o apoio de policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), Setor de Investigações Gerais (SIG) e Centro de Inteligência Policia (CIP), além de equipes do Canil e da Força Tática da Polícia Militar (PM).
Segundo a Polícia Civil, as diligências foram realizadas para o cumprimento de mandados de busca domiciliar expedidos pela Justiça no contexto de uma investigação que apurava a atuação de um grupo na distribuição de drogas em pontos de venda na cidade.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes identificaram movimentação típica de comercialização de entorpecentes nas proximidades de um dos imóveis investigados.
No local, um dos suspeitos foi abordado após tentar se desfazer de uma sacola arremessada para um terreno vizinho. Na sequência, outros dois indivíduos também foram localizados e detidos.
Nas buscas, foram apreendidas porções de drogas já fracionadas para venda, incluindo maconha, cocaína, crack e haxixe, além de dois tijolos de maconha encontrados no terreno onde a sacola foi arremessada.
Também foram recolhidos durante a operação dinheiro em espécie, telefones celulares e materiais utilizados para embalo das substâncias.
Ainda conforme a polícia, no interior de um dos imóveis, havia um sistema de monitoramento por câmeras e até um drone, que seriam usados para observar a movimentação na região e dificultar a ação policial.
Os três suspeitos foram conduzidos à unidade policial, onde foram autuados em flagrante e permaneceram à disposição da Justiça aguardando apresentação na audiência de custódia. A autoridade policial representou pela conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas.