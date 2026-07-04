Um homem procurado pela Justiça pelo crime de sequestro e cárcere privado foi preso na noite desta sexta-feira (3), no Distrito Industrial, em Bauru. A captura foi realizada por policiais militares do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) durante patrulhamento de ações especiais.

A prisão ocorreu por volta das 22h35, após diligências que levaram a equipe até o suspeito. Durante a abordagem e a busca pessoal, os policiais não encontraram nenhum material ilícito. No entanto, a consulta aos sistemas policiais confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o homem pelo crime de sequestro e cárcere privado.

Diante da confirmação do mandado judicial, o suspeito foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária. Ele permaneceu detido e à disposição da Justiça.